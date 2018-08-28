В каких видах спорта выступят казахстанцы на Азиаде 28 августа
Сегодня состоится розыгрыш золотых медалей в художественной гимнастике.
Сегодня, 28 августа, казахстанские спортсмены с раннего утра вступят в борьбу за медали, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Лучник Ильфат Абдуллин поборется за бронзовую награду. Также состоится розыгрыш медалей в синхронном плавании, велотреке, легкой атлетике и художественной гимнастике. Более подробно о том, кто именно и когда — читайте ниже.
Старт соревнований указан по времени Астаны.
Вид спорта: Велотрек. Комадная гонка преследования. Раунд 1, финал. Мужчины
Кто: Н. Панасенко, А. Турар, А. Жумакан, С. Миралиев
Начало: В 08.41
Вид спорта: Легкая атлетика. Квалификация, финалы. Мужчины, женщины
Кто: В. Зябкина, О. Сафронова, В. Григорьев, М. Мукашева
Начало: В 08.45
Вид спорта: Стрельба из лука. Классический. Матч за третье место. Мужчины
Кто: И. Абдулин
Начало: В 09.10
Вид спорта: Синхронное плавание. Дуэт. Финал. Женщины
Кто: А. Немич, Е. Немич
Начало: В 09.00
Вид спорта: Хоккей на траве. Мужчины
Кто: Казахстан - Таиланд
Начало: В 11.00
Вид спорта. Парусный спорт. 4 день. Мужчины, женщины
Кто: Р. Джангазов, К. Джангазова, Б. Кубаев, Е. Югай
Начало: В 11.00.
Вид спорта: Баскетбол (5х5). Матч за 5-8 места. Женщины
Кто: Казахстан - Индонезия
Начало: В 11.30
Вид спорта: Хоккей на траве. Женщины
Кто: Казахстан - Таиланд
Начало: В 11.00
Вид спорта: Куреш. Мужчины, женщины
Кто: Д. Дамен, Н. Алдабергенов, Б. Нурланулы, А. Кайыпкан, Б. Дуйсенбаева
Начало: В 13.00
Вид спорта: Бокс. Четвертьфиналы. Мужчины, женщины
Кто: А. Шымбергенов, Р. Волосенко, А. Махметов, С. Толтаев, С. Султанкызы
Начало: В 15.10
Вид спорта: Художественная гимнастика. Индивидуальные соревнования. Финал
Кто: А. Адильханова, А.Тлекенова
Начало: В 14.00
Вид спорта: Волейбол. Матч за 13-18 места. Мужчины
Кто: Казахстан - Кыргызстан
Начало: В 15.30
Вид спорта: Водное поло. Мужчины
Кто: Казахстан - Иран
Начало: В 16.10
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!