В каких видах спорта выступят казахстанцы на Азиаде 28 августа

Сегодня состоится розыгрыш золотых медалей в художественной гимнастике.

Сегодня, 28 августа, казахстанские спортсмены с раннего утра вступят в борьбу за медали, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Лучник Ильфат Абдуллин поборется за бронзовую награду. Также состоится розыгрыш медалей в синхронном плавании, велотреке, легкой атлетике и художественной гимнастике. Более подробно о том, кто именно и когда — читайте ниже.

Старт соревнований указан по времени Астаны.

Вид спорта: Велотрек. Комадная гонка преследования. Раунд 1, финал. Мужчины

Кто: Н. Панасенко, А. Турар, А. Жумакан, С. Миралиев

Начало: В 08.41

Вид спорта: Легкая атлетика. Квалификация, финалы. Мужчины, женщины

Кто: В. Зябкина, О. Сафронова, В. Григорьев, М. Мукашева

Начало: В 08.45

Вид спорта: Стрельба из лука. Классический. Матч за третье место. Мужчины

Кто: И. Абдулин

Начало: В 09.10

Вид спорта: Синхронное плавание. Дуэт. Финал. Женщины

Кто: А. Немич, Е. Немич

Начало: В 09.00

Вид спорта: Хоккей на траве. Мужчины

Кто: Казахстан - Таиланд

Начало: В 11.00

Вид спорта. Парусный спорт. 4 день. Мужчины, женщины

Кто: Р. Джангазов, К. Джангазова, Б. Кубаев, Е. Югай

Начало: В 11.00.

Вид спорта: Баскетбол (5х5). Матч за 5-8 места. Женщины

Кто: Казахстан - Индонезия

Начало: В 11.30

Вид спорта: Хоккей на траве. Женщины

Кто: Казахстан - Таиланд

Начало: В 11.00

Вид спорта: Куреш. Мужчины, женщины

Кто: Д. Дамен, Н. Алдабергенов, Б. Нурланулы, А. Кайыпкан, Б. Дуйсенбаева

Начало: В 13.00

Вид спорта: Бокс. Четвертьфиналы. Мужчины, женщины

Кто: А. Шымбергенов, Р. Волосенко, А. Махметов, С. Толтаев, С. Султанкызы

Начало: В 15.10

Вид спорта: Художественная гимнастика. Индивидуальные соревнования. Финал

Кто: А. Адильханова, А.Тлекенова

Начало: В 14.00

Вид спорта: Волейбол. Матч за 13-18 места. Мужчины

Кто: Казахстан - Кыргызстан

Начало: В 15.30

Вид спорта: Водное поло. Мужчины

Кто: Казахстан - Иран

Начало: В 16.10

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