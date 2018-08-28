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Опубликовано прощальное послание Маккейна

В своем сообщении Маккейн благодарит американцев "за честь служить им и за жизнь, которую он смог себе позволить благодаря годам в армии и политике".

Фото : ria.ru28 августа 2018, 06:13

Американский сенатор Джон Маккейн, скончавшийся в субботу от рака мозга, сделал последнее обращение к гражданам США перед смертью. Словами политика делится NBC, сообщает РИА Новости.

В своем сообщении Маккейн благодарит американцев "за честь служить им и за жизнь, которую он смог себе позволить благодаря годам в армии и политике".

"Я старался служить нашей стране с честью. Я совершал ошибки, но надеюсь, что моя любовь к Америке их перевесит", — написал политик.

Также парламентарий утверждает, что США "более, чем кто-либо другой за всю историю, помогли многим людям освободиться от тирании и нищеты".

"Мы граждане величайшей в мире страны, нации идеалов. Мы благословенны и несем благословение человечеству, когда отстаиваем наши идеалы у нас и на всей планете", — заявил он.

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн умер в возрасте 81 года. На протяжении последнего года политик боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу его родные сообщили, что Маккейн прекратил лечение.


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