Французский парламент эвакуировали из-за порошка в конверте

Помощник депутата провёл в изолированном помещении два часа, всё время на него был надет противогаз.

Депутату нижней палаты французского парламента Мейеру Хабибу, представляющему партию "Союз демократов и независимых", прислали письмо с белым порошком. В понедельник, 27 августа, корреспонденцию вскрыл помощник Хабиба, который немедленно сообщил в службу безопасности. Охрана приняла решение эвакуировать здание, сообщает агентство France-Presse, сообщает Life.ru.

Прибывшие на место эксперты по опасным химическим веществам взяли анализ порошка и установили, что это всего лишь сахарная пудра.

Помощник депутата провёл в изолированном помещении два часа, всё время на него был надет противогаз, вместе с ним запертым оказался пожарный, который прибыл на место без специальной защиты. После проверки административный аппарат и депутаты нацсобрания Франции вернулись на свои рабочие места.

— Я весьма часто получаю письма, в которых меня угрожают убить, отрезать мне голову. Но порошок — это что-то новое, — заявил агентству сам депутат Мейер Хабиб.

Искать автора письма собираются французские полицейские.

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