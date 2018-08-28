Костанаец ограбил магазин, вооружившись «розочкой»
Преступник пробрался внутрь через окно.
Фото : Palermomania.it28 августа 2018, 07:03
В дежурную часть Северного отдела полиции УВД Костаная поступило заявление от 21-летней девушки-продавца, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
22 августа во втором часу ночи мужчина проник через окно в помещение цветочного магазина и стал угрожать продавщице разбитой горловиной от бутылки.
Потерпевшая отдала 12 400 тенге и свой сотовый телефон стоимостью 54 000 тенге.
В ходе ночного патрулирования сотрудниками дорожно-патрульной полиции УВД города Костаная совместно с СОБР ДВД Костанайской области задержали ранее судимого местного жителя.
Подозреваемый дал признательные показания.
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