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Костанаец ограбил магазин, вооружившись «розочкой»

Преступник пробрался внутрь через окно.

Фото : Palermomania.it28 августа 2018, 07:03

В дежурную часть Северного отдела полиции УВД Костаная поступило заявление от 21-летней девушки-продавца, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

22 августа во втором часу ночи мужчина проник через окно в помещение цветочного магазина и стал угрожать продавщице разбитой горловиной от бутылки.

Потерпевшая отдала 12 400 тенге и свой сотовый телефон стоимостью 54 000 тенге.

В ходе ночного патрулирования сотрудниками дорожно-патрульной полиции УВД города Костаная совместно с СОБР ДВД Костанайской области задержали ранее судимого местного жителя.

Подозреваемый дал признательные показания.


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