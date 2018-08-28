Фирму зятя Дональда Трампа оштрафовали за подделку документов

Нью-йоркский департамент недвижимости выявил 42 случая нарушений в фирме Kushner Companies.

Работающая в сфере недвижимости американская компания, которая принадлежит семье Джареда Кушнера, зятя и старшего советника президента США Дональда Трампа, оштрафована на $210 тыс. за подделку документов на проведение строительных работ. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times, сообщает ТАСС.

По ее данным, нью-йоркский департамент недвижимости выявил 42 случая нарушений, при которых фирма Kushner Companies указывала недостоверную информацию в заявках на проведение строительных работ в 17 жилых зданиях. В них проживали десятки жильцов, в отношении которых была установлена фиксированная арендная плата и которые подпадали под действующие в Нью-Йорке законы, запрещающие домовладельцам повышать оговоренную ренту.

Как отмечает издание, Kushner Companies в документах утверждала, что в данных домах, приобретенных ею, либо вообще нет жильцов, либо же в их договорах отсутствует пункт о фиксированной квартплате. После этого фирма начинала в таких строениях ремонтные работы, вынуждая многих жильцов переселяться в другие дома в том числе из-за постоянного шума и строительной пыли. Затем, как установили власти, компания значительно повышала арендную плату в таких домах.

Такие же нарушения, как пишет газета, департамент недвижимости выявил за скупавшим жилые дома инвестиционным фондом, принадлежащим Майклу Коэну, бывшему адвокату Трампа. В его случае речь идет о как минимум трех жилых зданиях, расположенных в нью-йоркском районе Манхэттен.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении Kushner Companies на предмет того, пыталась ли она использовать в своих интересах программу привлечения зарубежных инвестиций посредством выдачи определенной категории виз богатым иностранцам.

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