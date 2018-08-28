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"Канело" уменьшился в размерах по сравнению с первым боем против Головкина

Журналист ESPN считает, что второй бой будет интереснее первого.

Фото : Vesti.kz28 августа 2018, 07:36

Журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза прокомментировал корреспонденту Vesti.kz физическую форму чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса после просмотра их открытых тренировок, прошедших накануне в Лос-Анджелесе.

"Видел тренировку обоих боксеров. И Головкин, и "Канело" в хорошей форме. Кажется, что GGG выглядит немного тяжелее и медленнее, чем раньше. В свою очередь "Канело" уменьшился в размерах по сравнению с прошлым годом. Все это практически не имеет никакого значения, ведь в бою они будут совсем другими. Возможно, "Канело" посвежее, но сила Головкина еще при нем.


Я полагаю, что второй будет гораздо интереснее первого. Я жду нокаута, но, вероятнее всего, судьбу боя решат судьи", - отметил Барбоза.


Отметим, что во время тренировки Головкин пообещал быть более агрессивным, а Альварес заявил о желании победить нокаутом.

Поединок Головкин - Альварес пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. В предстоящем бою казахстанец поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.


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