"Канело" уменьшился в размерах по сравнению с первым боем против Головкина

Журналист ESPN считает, что второй бой будет интереснее первого.

Журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза прокомментировал корреспонденту Vesti.kz физическую форму чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса после просмотра их открытых тренировок, прошедших накануне в Лос-Анджелесе.

"Видел тренировку обоих боксеров. И Головкин, и "Канело" в хорошей форме. Кажется, что GGG выглядит немного тяжелее и медленнее, чем раньше. В свою очередь "Канело" уменьшился в размерах по сравнению с прошлым годом. Все это практически не имеет никакого значения, ведь в бою они будут совсем другими. Возможно, "Канело" посвежее, но сила Головкина еще при нем.

Я полагаю, что второй будет гораздо интереснее первого. Я жду нокаута, но, вероятнее всего, судьбу боя решат судьи", - отметил Барбоза.

Отметим, что во время тренировки Головкин пообещал быть более агрессивным, а Альварес заявил о желании победить нокаутом.

Поединок Головкин - Альварес пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. В предстоящем бою казахстанец поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

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