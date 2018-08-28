Криминалисты рассказали, почему люди бежали в другую сторону во время пожара в "Зимней вишне"

Эксперты подсчитали людей, побежавших в тупик.

Эксперты ФСБ выяснили причину того, почему люди во время пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" бежали в противоположную от спасения сторону, сообщает портал Известия.

Выжившие рассказали криминалистам, что во время пожара на четвертом этаже находился мужчина, который заявлял, что на лестнице полыхает огонь, и отсылал людей в противоположную сторону.

Эксперты подсчитали людей, побежавших в тупик. Из кинозалов № 1 и № 3 людей эвакуировали, однако про людей во втором кинозале "попросту забыли". Причем, их сеанс закончился в 16:08, в то время как пожар начался в 15:59:02. После завершения фильма зрители открыли дверь кинозала, но было поздно – вокруг все было в дыму. В кинотеатре погибли 36 человек.

– По камерам было видно, как три сотрудницы ТРЦ сначала ушли в тупик, однако затем вернулись на верный путь. В 16:02:18 в тупик свернула женщина с двумя детьми, за ней прошли две женщины с двумя детьми. За женщинами по неправильному пути прошли: склонившийся к ребенку мужчина (11, 12), затем мужчина с ребенком на руках (13,14), далее еще один мужчина с ребенком (15,16), женщина или девушка, прикрывшая лицо рукой (17) и юноша (18). На запись также попали мужчина, которой также свернул влево (19) и невольно увел за собой еще двоих мужчин с двумя детьми (20, 21, 22, 23). Через несколько секунд в проходе показались две женщины, которые сами свернули в неверном направлении (24, 25), за ними пробежала девушка-подросток (26), последними в 16:02:51 камера зафиксировала женщину и ребенка (27, 28), – передают "Известия".

Часть из этих людей успела выбраться, повернув обратно. В итоге возле запертого пожарного выхода спасатели обнаружили тела 16 жертв. В коридоре нашли тела еще семерых людей.

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