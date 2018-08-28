В Павлодаре фонтан кипятка повредил четыре автомобиля

Владельцам обещали возместить ущерб.

В Павлодаре четыре машины пострадали из-за поврежденной трубы теплоснабжения, сообщает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, на путь диспетчерской поступил звонок от ТОО «Павлодарские тепловые сети» о повреждении трубы диаметром 720 мм.

- По словам очевидцев, высота фонтана, образовавшегося от порыва, была примерно 15-17 метров. Вследствие аварии было повреждено асфальтовое покрытие и пострадали четыре автомобиля. В настоящее время работы бригадами ТОО «Павлодарские тепловые сети» уже ведутся, - сообщили в пресс-службе.

На место порыва выезжали аким города Ануар Кумпекеев, заместитель акима Андрей Балашов, представители отдела ЖКХ и МПС. По словам представителя ТОО «Павлодарские тепловые сети» Сергея Панихина, автовладельцам будет возмещен ущерб.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!