В Павлодаре фонтан кипятка повредил четыре автомобиля
Владельцам обещали возместить ущерб.
Фото : YouTube28 августа 2018, 08:31
В Павлодаре четыре машины пострадали из-за поврежденной трубы теплоснабжения, сообщает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.
Как сообщили в пресс-службе городского акимата, на путь диспетчерской поступил звонок от ТОО «Павлодарские тепловые сети» о повреждении трубы диаметром 720 мм.
- По словам очевидцев, высота фонтана, образовавшегося от порыва, была примерно 15-17 метров. Вследствие аварии было повреждено асфальтовое покрытие и пострадали четыре автомобиля. В настоящее время работы бригадами ТОО «Павлодарские тепловые сети» уже ведутся, - сообщили в пресс-службе.
На место порыва выезжали аким города Ануар Кумпекеев, заместитель акима Андрей Балашов, представители отдела ЖКХ и МПС. По словам представителя ТОО «Павлодарские тепловые сети» Сергея Панихина, автовладельцам будет возмещен ущерб.
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