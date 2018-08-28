Порошенко схватил микрофон журналиста, задавшего неудобный вопрос

После этого корреспондента от президента оттеснила охрана.

Украинский журналист Иван Казора рассказал о резкой реакции президента страны Петра Порошенко на неудобный вопрос. По его словам, глава украинского государства схватил микрофон, а его окружение попыталось оттолкнуть репортёра.

— Я подошёл к Петру Алексеевичу и поинтересовался, как обстоят дела с выполнением обещаний, данных им несколько месяцев назад, — написал Иван в Facebook, здесь же он разместил видео встречи с президентом.

Вопрос касался обещания выделить средства на ремонт и реконструкцию объектов и трасс в городе Николаеве.

— Не успел я задать вопрос, Пётр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке — так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: "Ты выйдешь, я тебе расскажу", — утверждает журналист.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!