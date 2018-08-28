На роскошные парижские апартаменты казахстанца претендуют 100 покупателей

Риэлтор посоветовал казахстанцу сменить жену. Ведь это намного дешевле.

На роскошные парижские апартаменты казахстанца, которые теперь оцениваются в 125 миллионов евро, претендуют 100 покупателей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

"400-страничное портфолио в 100 экземплярах разработал риелтор из Бельгии Игнас Мойвиссен. Туда вошли фотографии пентхауса с пуленепробиваемыми стеклами, бронированной комнатой, 5 спальнями, 7 ванными и сауной. Общая площадь апартаментов - 1 200 квадратных метров. Соотечественник уже заплатил за труды посредника 650 000 евро", - рассказал телеканалу Astana TV Мойвиссен.

Данную сделку он считает самой дорогой в истории недвижимости. Собственник элитного жилья надеется получить за квартиру 125 миллионов евро уже в ближайшем будущем. Риелтор уверен, это случится в течение полугода.

Приобретал бизнесмен недвижимость в прошлом году за 65 миллионов. Тогда об этом узнал почти весь Казахстан, поскольку изначально сообщалось, что подобное роскошное жилье якобы купил правительственный чиновник. Позже налоговые службы нашей страны данную информацию не подтвердили.

"Что касается причин продажи парижских апартаментов, то здесь получилось все по-французски: шерше ля фам. Супруге богатого казахстанца больше не нравится там жить. Он пригласил меня и сообщил, что его жене не нравятся эти апартаменты. Тогда я ответил, почему бы ему не сменить жену? Ведь это намного дешевле!"

"Когда речь заходит об уникальной недвижимости, это уже касается не денег, а самого имущества. Я уверен, что в течение ближайших 6 месяцев квартира продастся. Заинтересованные люди уже есть. Мы распечатали 100 книг, каждая из них адресована конкретному потенциальному покупателю и доставлена им курьером".

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