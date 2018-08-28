В результате многочисленных обращений кредиторов АО «Казахстан Кагазы», 16 июля 2018 года Верховный Суд РК возбудил производство о пересмотре судебных актов о признании компании банкротом.

Верховный Суд рассмотрит дело АО "Казахстан Кагазы" по отмене банкротства. В результате многочисленных обращений кредиторов АО "Казахстан Кагазы", 16 июля 2018 года Верховный Суд РК возбудил производство о пересмотре судебных актов о признании компании банкротом.

Постановлением Верховного Суда РК установлено, что: "приведенные и иные доводы, указанные в ходатайствах, свидетельствуют о наличии оснований для пересмотра судебных актов, подлежащих проверке в судебном заседании суда кассационной инстанции".

АО "Казахстан Кагазы" надеется, что справедливость восторжествует, судебные акты о признании банкротом будут отменены, и компании будет дана возможность продолжить погашение требования перед кредиторами.

Материнская компания АО "Казахстан Кагазы", АО "Kagazy Investments", сообщает, что в результате активных действий акционеров АО "Казахстан Кагазы", а также крупнейшего кредитора АО "Единый накопительный пенсионный фонд" и при поддержке других крупных кредиторов, группа компаний АО "Казахстан Кагазы" продолжает работу по погашению задолженности перед кредиторами.

АО "Казахстан Кагазы" имеет в собственности крупнейший завод по производству бумаги и картона, инвестиции в странах ближнего зарубежья (Киргизия, Узбекистан, Россия), что обеспечивает уверенность в своей платежеспособности и стабильности.

Кроме того, 28 февраля 2018 г. Высокий суд Англии присудил бывшим руководителям АО "Казахстан Кагазы" (М. Арип и Ш. Диханбаева) оплатить истцам, в числе которых числится АО "Казахстан Кагазы", сумму в размере 315 млн. долларов США.

Компания намерена использовать средства, полученные в результате исполнения решения английского суда, для погашения требований кредиторов. Группа компаний АО "Казахстан Кагазы" продолжает работу по поиску активов бывших акционеров и обращением на них взыскания.

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