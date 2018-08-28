В Усть-Каменогорске установят порядка 4000 камер видеонаблюдения - Ахметов

Общая стоимость проекта составит 6,9 млрд тенге.

27 августа в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" в ВКО был подписан меморандум государственно-частного партнерства по реализации проекта “Создание и эксплуатация системы фотовидеофиксации и видеоаналитики в Усть-Каменогорске”, передает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Партнерами выступили областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ДВД ВКО, КГУ “Центр информационных технологий” и ТОО “Көркем-Телеком”.

Аким области Даниал Ахметов лично присутствовал при подписании четырехстороннего соглашения.

- В Усть-Каменогорске будет установлено порядка 4000 камер видеонаблюдения. Это значительно повысит уровень безопасности нашего города. Успешная реализация этого проекта позволит улучшить качество систем видеонаблюдения и в других центральных городах. Таким образом программа "Цифровой Казахстан" в нашей области приобретает положительные черты, - отметил Даниал Ахметов.

Известно, что общая стоимость проекта составит 6,9 млрд тенге.

Отметим, что большее количество камер будет установлено в местах с наиболее частыми случаями правонарушений. Также система видеонаблюдения охватит 74 перекрёстка города и 85 линейных участков улиц города. Там будет установлено 1228 камер видеофиксации.

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