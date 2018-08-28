В Алматы задержан водитель Lexus, скрывшийся после смертельного наезда на пешехода

В его отношении расследуют уголовное дело по двум статьям.

Водитель Lexus, сбивший насмерть пешехода в Алматы, задержан, передает Zakon.kz.

Сотрудниками отдела розыска Местной полицейской службы ДВД Алматы найден и задержан водитель, скрывшийся с места дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

"Как установлено, гр. Г. 1994 года рождения минувшей ночью, управляя автомашиной марки Lexus 330, следуя по улице Саина в северном направлении и севернее проспекта Толе би, допустил наезд на пешехода, мужчину 1963 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель авто предпочел скрыться. В ходе первичных оперативных мероприятий путем использования систем видеомониторинга, а также анализа фрагментов транспортного средства, обнаруженных на месте происшествия, сразу же удалось идентифицировать автомобиль. И позже стала известна личность водителя. Он является жителем Алматинской области. Уже к вечеру молодой человек был задержан, его машину водворили на штрафстоянку", - сообщил начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

В полиции также отметили, что водитель управлял машиной без прав - год назад он был задержан дорожно-патрульными полицейскими за езду в пьяном виде.

"Досудебное производство коллегами из Управления дознания проводится по признакам сразу двух преступлений, предусмотренных статьями 345 ч.3 и 347 УК РК. Оставление места ДТП влечет за собой отдельную уголовную ответственность. Сейчас задержанный дает показания", - резюмировал подполковник Насырбеков.

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