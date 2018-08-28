Один человек застрелен, трое ранены в ходе нападения на воинский эшелон в России

По предварительным данным, нападению предшествовал конфликт между гражданскими и военными.

Неизвестные попытались напасть на воинский эшелон в Забайкальском крае. Одного из них застрелили, другие скрылись, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Инцидент произошел на станции Петровский Завод в ночь на 27 августа. Как уточняется, военнослужащий применил оружие по группе неизвестных лиц, которые нарушили границу поста и попытались напасть на караул.

"На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали. В результате слаженных действий караула один из нападавших был застрелен, остальные нападавшие скрылись", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Российской Федерации".

Как сообщил РИА Новости источник в администрации Петровск-Забайкальского района, в результате происшествия трое человек ранены, они, как и погибший — местные жители.

По данным источника, в привокзальном кафе у них произошел конфликт с военными, в ходе которого один из гражданских напал на солдат с холодным оружием. Затем местные жители побежали за солдатами к эшелону, не поверив предупреждениям часового о стрельбе.

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