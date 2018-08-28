Дождливая погода сохраняется в Казахстане

Погода без осадков будет лишь на западе страны.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранятся дожди с грозами и порывистым ветром, в центре и на востоке возможен град. На севере и в центре страны местами ожидается туман. На западе Казахстана – погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет"

В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, ночью и утром туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, ночью и утром туман. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман. В Кызылординской, Костанайской, днем в Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 26°, частично облачно.

Погода в Астане днем 15°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 28 августа.

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