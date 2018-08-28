Девушка прославилась, наглядно продемонстрировав все минусы веганства

Она просто выложила две собственные фотографии «до» и «после» употребления в пищу качественных продуктов животного происхождения.

Голландка по имени Кристел (Kristel) продемонстрировала изменения своего физического состояния после отказа от веганства. Публикация в ее Twitter-аккаунте двух сравнительных фотографий стала новым аргументом в споре мясоедов и веганов, сообщает lenta.ru.

«Слева: веган почти 4 года, с большим количеством фруктов и овощей в рационе (фотография сделана 2 месяца назад). Справа: 3 недели употребления в пищу качественных продуктов животного происхождения (фото сделано вчера). Кожа улучшается, лицо менее опухшее. Но лучше всего то, что мне больше не хочется умирать», — подписала Кристел фотографии.

LEFT: Vegan for almost 4 years, high in fruits and veggies (picture taken 2 months ago). RIGHT: 3 weeks into eating mainly high quality animal foods (picture taken yesterday). Skin improving, less puffy face. But the best of all, I don't feel like dying anymore. pic.twitter.com/ds6LOjM2QB — Kristel (@KasumiKriss) 26 августа 2018 г.

Менее чем за сутки публикация набрала более 33 тысяч лайков. Многочисленные комментаторы разделились на два лагеря. Одни продолжали поддерживать идею веганства, другие — поздравили Кристел с новым путем мясоеда. Последние утверждали, что человечество многие тысячи лет питалось мясом, а растения — лишь ресурс для получения кислорода в атмосфере.

Другие были не согласны. «Скажи это монахам в Индии, которые были вегетарианцами тысячи лет. Если будущее будет таким же, как прошлое и настоящее, мы должны продолжить войны, болезни, голод, а не только вызывать крайнюю боль и страдания у братьев-млекопитающим, которые чувствуют и понимают все, подобно нам», — написал сторонник веганства.

Летом 2018 года 37-летняя австралийская блогер заявила, что сэкономила целое состояние, отказавшись от косметики промышленного производства, одежды и мяса на год.

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