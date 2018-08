Девушка прославилась, наглядно продемонстрировав все минусы веганства

Голландка по имени Кристел (Kristel) продемонстрировала изменения своего физического состояния после отказа от веганства. Публикация в ее Twitter-аккаунте двух сравнительных фотографий стала новым аргументом в споре мясоедов и веганов, сообщает lenta.ru.

LEFT: Vegan for almost 4 years, high in fruits and veggies (picture taken 2 months ago). RIGHT: 3 weeks into eating mainly high quality animal foods (picture taken yesterday). Skin improving, less puffy face. But the best of all, I don't feel like dying anymore. pic.twitter.com/ds6LOjM2QB