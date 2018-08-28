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В Украине заявили о спасении сбежавших российских биатлонисток

Бех, Рассказова и Москаленко приняли решение выступать на международных соревнованиях под флагом Украины.

Фото : Алексей Филиппов / РИА Новости28 августа 2018, 10:23

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о ситуации с российскими биатлонистками Екатериной Бех, Анастасией Рассказовой и Оксаной Москаленко, решившими выступать за сборную Украины. Его слова приводит Lenta.ru со ссылкой на «Матч ТВ».

«Ситуация была такая: едешь по дороге, смотришь — три девчонки сидят на чемоданах и плачут — денег нет, куда ехать и что делать, не знают. Пришлось притормозить, "подобрать" и помочь детям заниматься любимым делом», — заявил глава федерации.

Брынзак также рассказал, что спортсменки напрямую обратились в Федерацию биатлона Украины. По его словам, Бех, Рассказова и Москаленко получат украинские паспорта в конце октября, с этого момента они смогут выступать за национальную команду.

В начале августа стало известно, что Бех, Рассказова и Москаленко приняли решение выступать на международных соревнованиях под флагом Украины. Как заявили в Федерации биатлона страны, родители спортсменок — украинцы.

В минувшем сезоне 20-летняя Рассказова представляла Россию на этапах юниорского Кубка IBU, а в 2016 и 2017 годах принимала участие в чемпионатах мира среди юниоров. 19-летняя Бех и 18-летняя Москаленко на уровне сборных не соревновались.


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