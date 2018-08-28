В РК инвестиции в строительство выросли на 14%

Лидер по инвестициям в строительный сектор - Атырауская область.

В Казахстане совокупные инвестиции в основной капитал за январь-июль 2018 года выросли сразу на 1,4 трлн тенге по отношению к аналогичному периоду годом ранее и составили 5,5 трлн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

При этом инвестиции в строительство также выросли за год и составили 40 млрд тенге (годом ранее - 35,2 млрд тг).

«Несмотря на уверенный рост инвестиций в строительную отрасль на 13,6% год-к-году, их удельный вес от совокупных инвестиций сократился с 0,9% до 0,7%.

Подобная динамика сохраняется из года в год. Так, например, за январь-июль 2013-2018 годов инвестиции в стройсектор выросли на 39,8%, а их удельный вес сократился с 1% до 0,7%», - отмечается в исследовании.

В разрезе регионов, основные инвестиции в строительство сконцентрированы в Атырауской области - 30,1% от всех инвестиций в секторе (12,05 млрд тг).

В Алматы на нужды строительства направили за январь-июль 2018 года 6,4 млрд тенге (годом ранее - 5 млрд тг).

Замыкает ТОП-3 регионов по инвестициям в сектор Алматинская область - 4,3 млрд тг (годом ранее - 2,4 млрд тг). На долю перечисленных регионов относится 56,9% всех инвестиций (22,8 млрд тг).

Как отмечается, главный источник финансирования строительного сектора - собственные средства компаний (96%). За январь-июль текущего года за счет собственных средств было проинвестированно 38,4 млрд тенге (прирост - 15,9%).

Заемные средства - вторая по значимости статья инвестиций: 1,04 млрд тг (годом ранее - 405,6 млн тг).

За счет бюджета было проинвестированно всего 71,9 млн тенге.

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