В АО "ЦАТЭК" обновлен состав акционеров 

Крупными участниками компании являются Александр Клебанов и Сергей Кан.

В АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») обновлен состав акционеров: крупными участниками компании являются Александр Клебанов и Сергей Кан.

В июле-августе текущего года крупные акционеры АО «ЦАТЭК» Александр Клебанов и Сергей Кан увеличили свои доли в компании путем выкупа доли у Еркына Амирханова, владевшего 30,9993 % акций АО «ЦАТЭК», и других акционеров. В настоящее время крупными акционерами АО «ЦАТЭК», владеющими равными долями, являются Александр Клебанов и Сергей Кан.

Совет директоров АО «ЦАТЭК» 13 августа 2018 года принял решение об отчуждении 23,8330% акций АО «Эксимбанк Казахстан». Сделка по реализации указанных акций от АО «ЦАТЭК» к Еркыну Амирханову и его связанным компаниям была проведена в АО «Единый Регистратор Ценных Бумаг» 25 августа 2018 года. В результате проведенных сделок АО «Эксимбанк Казахстан» более не является частью группы компаний АО «ЦАТЭК».

В этой связи, 25 августа 2018 года из Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» по собственной инициативе вышли Александр Клебанов, занимавший пост председателя Совета директоров и члены Совета директоров – Сергей Кан, Валерия Ким.

Для информации:

Акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» является крупным казахстанским многоотраслевым холдингом, объединяющим предприятия в энергетической, финансовой и химической отраслях.

Компания, созданная в 1997 году, владеет акциями АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», АО «Каустик», ТОО «Павлодар-Водоканал Северный».

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