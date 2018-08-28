ПРАВМЕДИА: смотрите вебинар по наследственному праву
Ведущий - Максатов Нуржан.
Фото : О школе28 августа 2018, 11:00
Дамы и господа!
Смотрите бесплатный вебинар, организованный ИС «ПАРАГРАФ» на портале ПРАВМЕДИА «Актуальные вопросы теории и практики наследственного права».
Вы узнаете, как применяются нормы о наследовании на практике, как разрешаются судебные споры о наследстве, какие зарубежные нормы были включены (имплементированы) в казахстанское законодательство и многое другое.
Ведущий: Максатов Н., юрист-консультант юридической фирмы Legal partnership, член ассоциации юристов РК, член-корреспондент Международной Академии Информатизации, арбитр Международного арбитражного суда (г.Таллин), цивилист, магистр юридических наук.
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