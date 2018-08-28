В Сети появился тизер к финальному сезону «Игры престолов»

В рекламный ролик вошли сцены сразу из нескольких проектов, но наибольшее внимание к себе, разумеется, привлекла «Игра престолов».

Чуть ли не весь мир с замиранием сердца ждет выхода новых эпизодов сериала «Игра престолов», ставшего настоящим культурным феноменом. На днях телеканал HBO представил первый тизер, в который попали кадры из последнего сезона шоу.

Поклонники суперпопулярного сериала «Игра престолов» ждут не дождутся премьеры финального сезона. Изначально планировалось, что шоу стартует в первой половине 2019-го, но теперь создатели называют другие даты. Как сообщают многие западные СМИ, велика вероятность того, что последние шесть эпизодов будут показаны ближе к концу будущего года.

Пока фанаты обсуждают возможные варианты развязки, телеканал HBO представил публике первый тизер грядущего сезона. В рекламный ролик вошли сцены сразу из нескольких проектов, но наибольшее внимание к себе, разумеется, привлекла «Игра престолов». Поклонники смогли увидеть немного кадров из старых и новых эпизодов. В тизере были упомянуты все ключевые персонажи. Для многих самым любопытным моментом оказалось воссоединение Джона Сноу в исполнении Кита Харрингтона и Сансы Старк, которую сыграла Софи Тернер.

Источник: © Woman.ru

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