Все направления культуры и искусства Казахстана представлены на мировых площадках

Вся работа с творческим сообществом выстроена на основе четких критериев.

О продвижении казахстанских писателей и музыкантов за рубежом, о новых этапах «Рухани Жаңғыру», о своем личном вкладе в этот процесс и о других этапах реализации масштабной программы рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Аида Галымовна Балаева - глава отдела внутренней политики Администрации Президента РК.

- Аида Галымовна, недавно Вы побывали во Франции, Великобритании и Испании, где встретились с авторитетными местными издателями и договорились об издании книг казахстанских авторов. Не могли бы Вы подробнее рассказать о заключенных соглашениях?

- Коротко остановлюсь на результатах работы группы «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Сегодня на системном уровне ведется работа по продвижению достижений нашей литературы, музыкального и изобразительного искусства, хореографии, кино и театра за рубежом. По каждому направлению есть конкретные результаты. В частности, по направлению «Литература» мы провели отбор произведений для перевода на шесть языков ООН, как поручил нам Глава государства. Учитывая, что авторов и произведений очень много, на начальном этапе работы совместно с известными писателями, критиками и литераторами мы приняли решение осуществлять перевод в виде антологии современной казахстанской литературы по жанрам проза и поэзия. Для эффективной практической реализации нами проведены переговоры и подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими мировыми издательскими и переводческими домами. Среди наших стратегических партнеров - «Британский совет» и Кембриджский университет, министерство культуры Испании и «Институт Сервантеса», Национальный центр книги и издательство Мишель Де Мол во Франции. В ближайшей перспективе будут заключены аналогичные договоры с нашими партнерами в России, Китае и Арабских эмиратах. Важно отметить, что в рамках проекта предстоит большая работа по распространению переведенных книг не только в этих четырех странах, но и повсеместно, где используются языки перевода. Так, только франкоговорящая читательская аудитория в мире, по разным подсчетам, составляет до 220 миллионов человек, а носителями испанского языка являются около 600 миллионов человек. Распространение переведенных книг будет осуществляться как на коммерческой основе, так и в научно-исследовательской среде. Поэтому проект имеет значительные перспективы, рассчитанные на привлечение широкой читательской аудитории.

- Как будет осуществляться перевод литературных произведений с казахского языка на другие языки мира? Есть ли сейчас специалисты такого уровня?

- Литературный перевод - это сложный творческий процесс. Необходимая переводческая база у нас уже создана. С точки зрения нашего международного проекта задача Национального бюро переводов - подготовить качественные подстрочные переводы, на основе которых нашими партнерами уже будут создаваться литературные тексты. Хочу подчеркнуть, что мы будем переводить только с государственного языка. С целью более точной передачи художественной самобытности мы также предполагаем организацию специальных встреч наших авторов с зарубежными переводчиками и издателями. Это, в свою очередь, позволит наладить культурный диалог и укрепить культурные связи с зарубежными странами.

- Какие еще проекты, кроме перевода книг на мировые языки, предполагаются в рамках «Продвижения современной казахстанской культуры за рубежом»?

- По каждому из реализуемых направлений у нас есть конкретные результаты. В частности, в сфере художественного искусства по линии Министерства культуры и спорта РК продолжена реализация зарубежных экспозиционных проектов Национального музея РК, Музея искусств имени А.Кастеева. С начала этого года состоялись выездные выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», «Кочевники Евразии», «На перекрестке Азии и Европы» на ведущих площадках США, Британии, Китая, Белоруссии, Азербайджана и других стран. Здесь также важно отметить общую активизацию работы региональных музеев, которые готовят свои лучшие фонды для последующих выставок внутри страны и за рубежом. Продолжается работа по оцифровке музейных экспонатов. Музеем искусств имени А.Кастеева оцифровано более 14 тыс. единиц, в 3D модели - свыше 100 единиц скульптуры, в фонде Центрального государственного музея РК оцифровано более 40 тыс. единиц хранения. Работа по оцифровке ведется и в регионах. В частности, свыше 20% музейного фонда уже оцифровано в Костанайской, Актюбинской, Атырауской и других областях. По направлению «Традиционная и классическая музыка» ведется гастрольная деятельность творческих коллективов, в том числе лучших региональных театров в Италии, России, Великобритании. Запущен второй этап международного телепроекта «I am a singer Казахстан». В Астане и Алматы на традиционной основе организованы международные музыкальные фестивали с участием более 15 стран мира - «Астана дауысы», «Star of Asia». С целью дальнейшей демонстрации достижений театрального искусства планируются показы национальных опер «Абай», «Қыз Жібек», «Біржан-Сара» в городах России, Италии, Франции, Турции, Китая, Японии, Республике Корея, Грузии и других государств. Знаковым событием в сфере киноискусства стало открытие казахстанского павильона на 71-ом кинофестивале в Каннах. Всего с начала 2018 года 18 фильмов казахстанских фильмов приняли участие в 14 международных кинофестивалях. Завоевано 11 призов. В июне этого года прошли Дни казахстанского кино в Италии, Эстонии. До конца года планируется проведение Дней казахстанского кино в Королевстве Таиланд, Чехии, Словакии, Румынии и других странах. Фактически все направления культуры и искусства страны активно представлены на лучших мировых площадках. Наша стратегическая цель - интегрироваться в глобальное культурное пространство.

- Вы являетесь куратором направления «Продвижение современной казахстанской культуры в глобальном мире». Что нужно сделать творческому человеку, писателю, музыканту, художнику, чтобы попасть в это направление? Как проявить себя?

- Поскольку мы говорим о современной казахстанской культуре, то одна из наших главных задач, через демонстрацию достижений независимости, способствовать повсеместной поддержке наших талантов. Фактически вся работа с творческим сообществом выстроена на основе четких критериев, выработанных самими представителями каждого направления в искусстве. Поэтому участвовать в проекте может каждый. Важно подчеркнуть, что это не одномоментный конкурс, а долгосрочный процесс. Благодаря программе Главы государства представители культуры и искусства получили уникальную возможность продемонстрировать свой талант на мировом уровне.

- В феврале этого года Вы объявили о запуске проекта «Литературный пояс», который должен стимулировать рост молодых писателей в регионах. Как они продвигаются сегодня?

- «Литературный пояс» призван объединить одаренных и талантливых писателей, которые в своих трудах систематизируют различные культурологические сведения о регионах страны, раскрывают самобытность края и его исторические особенности. Сегодня из 50-ти известных писателей-современников уже сформированы выездные группы, которые будут направлены для работы в каждый регион. Совместно с местными литературными сообществами писатели будут изучать выдающиеся исторические факты, сакральную географию и другие уникальные особенности регионов. «Литературный пояс» начал старт с культурной столицы - Алматы и до конца года планирует охватить все области страны. Труды авторов будут консолидированы в энциклопедию «Туған жер» и позволят систематизировать проведенную работу.

- Вы также курируете проектный офис «Рухани Жаңғыру». Чем сегодня занимается эта структура? Можно ли говорить о каких-то успехах в вопросах продвижения программы модернизации общественного сознания?

- Проектный офис является основным координатором программы «Рухани Жаңғыру» по всем направлениям ее реализации. Проектный метод позволил нам задать четкий алгоритм работы всех регионов и заинтересованных государственных органов. В настоящее время Офис проходит активную трансформацию в связи с расширением функций Министерства общественного развития РК. Главный результат нашей работы - это конкретные проекты и колоссальная информационная поддержка во всех видах СМИ. Все направления программы, инициированные Главой государства, получили широкую поддержку населения. И мы видим конкретные результаты нашей общей работы. Наиболее показательным в этом плане является региональный проект «Туған жер». С начала реализации проекта за счет средств спонсоров и меценатов построены 17 школ, 62 детских сада, 36 объектов культуры, 23 объекта здравоохранения, 169 спортивных объектов, 32 детских площадки. И это не говоря уже об индивидуальных инициативах - оснащение компьютерных классов, благоустройство дворов. Такие успехи, конечно же, радуют и наполняют оптимизмом по поводу будущих новых проектов.

- А Вы лично принимает участие в проекте «Туған жер»? Как поддерживаете родной край?

- Вопрос личного участия очень важен практически в любом общественно значимом проекте. Программа модернизации общественного сознания в этом смысле предлагает универсальную платформу для индивидуальных инициатив и как мы видим, она получила поистине всенародную поддержку по каждому направлению. В качестве моего личного вклада можно отметить издание научно-познавательной книги для детей «Қызыр қонған құт мекен». Это книга об истории моего родного края, познавательный учебник для детей, изучающий историю всех населенных пунктов Жамбылского района Алматинской области. В первую очередь книга адресована нашему подрастающему поколению, чтобы они знали историю родного края, его сакральные святыни и великих людей, которые его прославили. В книге особое место отводится происхождению названий рек, гор, населенных пунктов. Полагаю, что собранные в книге материалы дадут импульс для исследовательской работы юных краеведов. Как отметил Глава государства, именно через историю малой родины мои земляки смогут глубже проникнуться событиями на общереспубликанском уровне. В этой связи, от каждого из нас зависит успех модернизации общественного сознания. Поэтому «Рухани Жаңғыру» - это не отдельный проект, а долгосрочная программа, которая будет ежегодно пополняться новыми идеями и проектами.

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