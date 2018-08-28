Делегация ФРГ посетила Генеральную прокуратуру Казахстана

Кожамжаров рассказал гостям о проводимой президентом Казахстана политике по повышению уровня защиты прав граждан в уголовном процессе.

28 августа Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров встретился с делегацией ФРГ, которая прибыла в Астану для дачи экспертных заключений по вопросам германской модели уголовного судопроизводства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Кайрат Кожамжаров рассказал гостям о проводимой президентом Казахстана политике по повышению уровня защиты прав граждан в уголовном процессе, состязательности сторон и снижении его репрессивности.

«В декабре прошлого года глава государства подписал закон о модернизации правоохранительной деятельности, который по опыту Германии снизил до 48 часов сроки задержания, передал суду все санкции, ограничивающие права человека и ввел приказное производство», - отметил К.Кожамжаров.

Президент земельного суда Гессена Вильгельм Вольф и Главный прокурор Франкфурта Альберт Шрайбер подчеркнули активную позицию Казахстана в совершенствовании уголовного и уголовно-процессуального законодательства по опыту стран ОЭСР.

Генпрокурор Казахстана выразил уверенность, что складывающиеся отношения между ведомствами будут крепнуть и развиваться в целях дальнейшего обеспечения законности и правопорядка на территориях обоих государств.

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