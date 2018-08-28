Боксер из ВКО пробился в полуфинал молодежного Чемпионата мира

Ермахан прошел в полуфинал с помощью разделенного решения арбитров.

Стали известны имена пяти полуфиналистов, которые будут биться за путевку в финал. Среди полуфиналистов есть и вопитанник КГУ "ЦПОР" Ермахан Жакпеков, передает Zakon.kz со ссылкой на управления физической культуры и спорта области.

Уроженец Семея до этого провел три поединка, и во всех одержал уверенную победу. В первом круге он легко одолел пуэрториканца Мариомара Моралиса Ниевиса. Жесткие удары в печень не дали пуэрториканцу продолжить бой. Уже во втором раунде казахстанец нанес сопернику второй нокдаун, и рефери остановил поединок раньше времени.

В 1/8 финала Ермахан взял верх над итальянцем Сальваторе Кавалларо. Здесь восточноказахстанец также показал свою лучшую технику, и судьи единогласным решением отдали победу нашему боксеру. Далее в третьем круге Ермахан показал, кто сильнее в поединке с хозяином ринга Тибором Барбосу Константином. Бой получился настолько тяжелым и упорным, что судьям пришлось хорошенько посчитать точные удары. В итоге Ермахан прошел в полуфинал с помощью разделенного решения арбитров.

Попадание в полуфинал обеспечило Жакпекову попадание на пьедестал почёта, ведь в боксёрских турнирах матчи за третье место не предусмотрены. Однако наверняка самому Ермахану хочется уехать из Будапешта не с "бронзой", а с металлом поблагородней.

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