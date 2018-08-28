Насколько готовы казахстанские вузы к принятию студентов-инвалидов

Могут ли их учебные корпуса и преподаватели обеспечить особый подход к особенным студентам.

В этом году более 220 инвалидов I, II групп, получивших образовательные гранты на обучение в высших учебных заведениях страны, приступят к получению знаний. Но насколько готовы казахстанские вузы к принятию таких «особенных» студентов и должны ли создавать для них какие-то особые условия? Об этом в ответе на официальный запрос Zakon.kz сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения РК.

От порога до студенческой скамьи

Как отметили в ведомстве, в целях реализации Плана ГПРОН на 2016-2019 годы в стратегии развития вузов предусмотрены мероприятия по созданию равных условий и безбарьерный доступ для студентов с особыми образовательными потребностями.

На сегодняшний день в системе высшего образования инклюзивное образование активно внедряется в 45 вузах страны и в них созданы все условия для обеспечения безбарьерной среды для обучения студентов с особыми образовательными потребностями.

Так, здания учебных корпусов и общежитий обеспечены пандусами, входы в них оборудованы специальными, хорошо закрепленными перилами для оказания помощи людям с ограниченной устойчивостью, а пороги аудиторий представляют собой низкие ровные площадки на лестничных клетках.

Кроме того, во многих университетах подъездные пути, автопарковка и входные группы в здания не имеют лестниц и доступны всем категориям людей с особенными возможностями. Дверные проемы в аудиториях позволяют проходить инвалидной коляске, имеются лифты и подъемники на лестницах.

При этом столовые и буфеты расположены на 1 этажах, не имеют лестниц, двери выходят на территорию университета и доступны для посещения людям с особенными возможностями.

Вместе с тем в вузах разработан и утвержден план организации психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования, который в полной мере охватывает все условия для обучения студентов с особыми образовательными потребностями. Методом анкетирования осуществляется мониторинг степени удовлетворенности организацией учебного процесса у студентов с ограниченными возможностями.

Также в ЖГУ им. И.Жансугурова в библиотеке открыт специально оборудованный кабинет для студентов с ограниченными возможностями, а на базе Казахского национального педагогического университета им. Абая создан Ресурсный центр по инклюзивному образованию, предусматривающий оказание научно-методической, организационно-консультативной помощи студентам и педагогам.

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Как распределяются места в общежитии

Кроме того, студенты-инвалиды имеют приоритетное право на получение мест в студенческих общежитиях. Как отметили в министерстве, конкурсная комиссия осуществляет распределение мест в общежитии с учетом оснований и очередности в следующем приоритетном порядке:

1) лица с ограниченными возможностями из числа инвалидов, инвалиды с детства, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при наличии у обоих или одного родителя инвалидности;

2) лица из числа молодежи, оставшиеся без попечения родителей на момент достижения совершеннолетия, лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лица из числа сельской молодежи, поступившие на специальности, определяющие социально-экономическое развитие села, а также оралманы, не являющиеся гражданами РК;

3) лица, обучающиеся в рамках программы "Мәңгілік ел жастары индустрияға!" ("Серпін - 2050");

4) обучающиеся и зачисленные на первый курс, обладающие знаком "Алтын белгі", имеющие сертификат победителя Президентской, международной и республиканской олимпиады или конкурса, а также абитуриенты, окончившие учебное заведение с отличием с подтверждающим документом об образовании (свидетельство, аттестат, диплом);

5) обучающиеся, принятые на обучение на первый курс в соответствии с государственным образовательным заказом, имеющие высокий балл по итогам Единого национального тестирования или Комплексного тестирования, вступительных экзаменов по предметам или в форме тестирования, проведенных организацией.

Льготный проезд и компенсации

Что касается льготного проезда для студентов-инвалидов или денежной компенсации на эти цели, то, как сообщили в министерстве, это право гарантировано законом РК «Об образовании».

Причем это касается не только таких особенных студентов, но и всех обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях технического и профессионального, послесреднего и высшего образования.

Все представители указанной категории имеют право на льготный проезд в период зимних и летних каникул на междугороднем железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси) и выплаты компенсаций на эти цели. При этом категории получателей указанной компенсации четко регламентированы.

Компенсация на проезд выплачивается следующим категориям обучающихся по государственному образовательному заказу:

- обучающиеся дневной формы обучения по государственному образовательному заказу в учебных заведениях технического и профессионального, послесреднего образования;

- выпускники учебных заведений технического и профессионального, послесреднего образования;

- студенты высших учебных заведений, магистранты;

- слушатели подготовительных отделений высших учебных заведений;

- выпускники высших учебных заведений.

Периодичность компенсации:

Два раза в год, в период зимних и летних каникул следующим категориям:

- обучающимся учебных заведениях технического и профессионального, послесреднего образования;

- студентам высших учебных заведений, магистрантам;

Один раз в год следующим категориям:

- выпускникам учебных заведений технического и профессионального, послесреднего образования;

- слушателям подготовительных отделений высших учебных заведений;

- выпускникам высших учебных заведений.

Размеры компенсации:

2-х кратный месячный расчетный показатель, ежегодно утверждаемый законом о республиканском бюджете на соответствующий год (в 2018 году МРП составляет 2 405 тенге):

- обучающимся учебных заведениях технического и профессионального, послесреднего образования;

- выпускникам учебных заведений технического и профессионального, послесреднего образования;

4-х кратный месячный расчетный показатель:

- студентам высших учебных заведений, магистрантам;

- слушателям подготовительных отделений высших учебных заведений;

- выпускникам высших учебных заведений.

Компенсация на проезд выплачивается за счет средств республиканского и местных бюджетов.

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