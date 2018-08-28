В Кентау мальчиков обязали носить форму с розовыми полосками

Выбор цвета, фасона школьной формы и длины юбки определяется организацией среднего образования и общественным советом, утверждается протоколом общешкольного родительского собрания.

К министру образования и науки Ерлану Сагадиеву обратились родители из кентауской школы №16 по поводу школьной формы, передает Zakon.kz.

В частности, на портале «Открытый диалог» родительница написала, руководство школы обязало покупать форму определенного цвета.

«Нам дали понять, что в местном горОО уже выбрали цвет - серый в розовую полоску, не спросив у родителей. Видимо, кто-то из родных горОО занимается продажей именно этой формы. Хотя на общем собрании нам демонстрировали абсолютно другие варианты формы - синего и бордового цветов. Теперь нас принуждают покупать данную форму, но многие мальчики и юноши отказываются от покупки такой цветовой гаммы, ссылаясь на то, что розовые полоски не для парней. Мы согласны на приобретение формы, но только не серой в розовую полоску», - написала женщина.

В свою очередь Е. Сагадиев ответил, что требования к обязательной школьной форме утверждены приказом министра образования и науки, при принятии решения о внедрении обязательной школьной формы руководство школы и родители должны руководствоваться данными требованиями.

«Требования закрепляют право определять, какой должна быть обязательная школьная форма, за родителями и педагогами организации образования. Выбор цвета, фасона школьной формы и длины юбки определяется организацией среднего образования и общественным советом, утверждается протоколом общешкольного родительского собрания», - пояснил министр.

По его словам, каждая школа самостоятельна в определении срока введения обязательной школьной формы в учебном заведении. Но при внедрении школьной формы в организациях образования управления и отделы образования могут рекомендовать родителям приобретение школьной формы у отечественных производителей.

«Директор школы не вправе обязывать родителей приобретать форму у конкретных производителей, организовывать распродажу в учебном заведении. Сборы денежных средств с родителей, в том числе на покупку школьной формы, руководителями и педагогами организаций образования запрещены», - заключил министр образования.

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