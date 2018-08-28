Шпекбаев и Боудич обсудили вопросы сотрудничества
Замглавы ФБР отметил, что впервые находится с визитом в Астане и отметил особое чувство гордости казахстанцев за развитие своей столицы.
Национальное бюро АДГСПК и ФБР обсудили совместную деятельность, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.
Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев встретился с заместителем директора ФБР Дэвидом Боудичем.
На встрече, прошедшей в формате открытого диалога, приняли участие сотрудники Национального бюро, ФБР и правового отдела посольства США. Стороны обсудили актуальные вопросы укрепления двухсторонних взаимоотношений и сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.
"Поблагодарив за встречу, Алик Шпекбаев рассказал зарубежным гостям о казахстанском опыте реформ государственной службы, повышении качества оказания государственных услуг и международного сотрудничества с учетом принципов транспарентности и подотчетности. Особое внимание обращено на вопросы оптимизации, приоритеты и перспективы развития органа", - сообщили в АДГСПК РК.
В свою очередь замглавы ФБР отметил, что впервые находится с визитом в Астане и отметил особое чувство гордости казахстанцев за развитие своей столицы.
Дэвид Боудич рассказал о направлениях деятельности ФБР, особо акцентировал внимание на принимаемых мерах по противодействию коррупции. Он отметил, насколько принципиально важно антикоррупционным органам сохранять и беречь свою независимость.
На встрече также затронуты вопросы обучения и повышения квалификации сотрудников Национального бюро в Национальной академии ФБР в городе Куантико, штат Вирджиния. Гости были рады видеть в рядах казахстанского ведомства выпускника этой академии, который принял активное участие в обсуждении. Участники встречи подчеркнули, что опыт, приобретаемый в главном учебном центре ФБР, содействует эффективной совместной работе.
Особое внимание уделено обмену мнениями касательно вопросов заработной платы, социального, пенсионного и медицинского обеспечения сотрудников.
В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!