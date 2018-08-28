Шпекбаев и Боудич обсудили вопросы сотрудничества

Замглавы ФБР отметил, что впервые находится с визитом в Астане и отметил особое чувство гордости казахстанцев за развитие своей столицы.

Национальное бюро АДГСПК и ФБР обсудили совместную деятельность, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев встретился с заместителем директора ФБР Дэвидом Боудичем.

На встрече, прошедшей в формате открытого диалога, приняли участие сотрудники Национального бюро, ФБР и правового отдела посольства США. Стороны обсудили актуальные вопросы укрепления двухсторонних взаимоотношений и сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.

"Поблагодарив за встречу, Алик Шпекбаев рассказал зарубежным гостям о казахстанском опыте реформ государственной службы, повышении качества оказания государственных услуг и международного сотрудничества с учетом принципов транспарентности и подотчетности. Особое внимание обращено на вопросы оптимизации, приоритеты и перспективы развития органа", - сообщили в АДГСПК РК.

В свою очередь замглавы ФБР отметил, что впервые находится с визитом в Астане и отметил особое чувство гордости казахстанцев за развитие своей столицы.

Дэвид Боудич рассказал о направлениях деятельности ФБР, особо акцентировал внимание на принимаемых мерах по противодействию коррупции. Он отметил, насколько принципиально важно антикоррупционным органам сохранять и беречь свою независимость.

На встрече также затронуты вопросы обучения и повышения квалификации сотрудников Национального бюро в Национальной академии ФБР в городе Куантико, штат Вирджиния. Гости были рады видеть в рядах казахстанского ведомства выпускника этой академии, который принял активное участие в обсуждении. Участники встречи подчеркнули, что опыт, приобретаемый в главном учебном центре ФБР, содействует эффективной совместной работе.

Особое внимание уделено обмену мнениями касательно вопросов заработной платы, социального, пенсионного и медицинского обеспечения сотрудников.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

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