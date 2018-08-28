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BMW едва не развалился в результате ДТП в Алматы

Двоих пострадавших осмотрели медики.

Фото : zakon.kz28 августа 2018, 13:12

В Алматы произошло ДТП с участием двух внедорожников - BMW X5 и Toyota Highlander, передает корреспондент Zakon.kz.

Свидетели аварии рассказали разные версии случившегося. Одни утверждают, что водитель Toyota стоял на улице Желтоксан с левым поворотом на улицу Сатпаева, пропуская встречные автомобили. Водитель BMW, в свою очередь, на высокой скорости ехал по Желтоксан в южном направлении и врезался в стоявшую Toyota.

Другие же очевидцы рассказали, что водитель Toyota Highlander начал поворачивать прямо перед BMW.

В итоге от удара BMW занесло, автомобиль вылетел на бордюр, а затем врезался на бетонную "подушку" с рекламной конструкцией. Остановился внедорожник только в 50 метрах от перекрестка близ остановки.

Двоих пострадавших пассажиров из BMW осмотрели прибывшие на место происшествия медики.


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