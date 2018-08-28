Председатель конституционного совета Болгарии прокомментировал положения Конституции РК

Конституция основана на исконных стандартах современного конституционализма - Велчев

Конституция Казахстана была создана в переходный период страны, но не имеет переходного характера. Таким мнением сегодня во время международной конференции «Конституция: воплощение ценностей верховенства права, гражданского общества и современного государства» поделился председатель конституционного совета Болгарии Борис Велчев, передает корреспондент Zakon.kz.

Иностранный эксперт в области права стал одним из соавторов нового комментария к Конституции презентованного сегодня, а потому со знанием дела говорил о правовой системе Казахстана.

«Несмотря на создание Конституции 23 года назад в переходный период, она не имеет переходного характера. Она основана на исконных стандартах современного конституционализма и создана со знанием того, что посредством нее заложен правовой фундамент современного и стабильного государства», - сказал он.

По его мнению, основной закон Казахстана устоял перед вызовами времени также в силу того, что не имеет застывшего содержания и успешно адаптируется к меняющимся потребностям казахстанского общества.

«Это представляет собой надежную аттестацию его пригодности служить адекватным нормативным регулятором отношений государства и граждан», - заметил он.

Также, по его мнению, в Конституции РК заложены гибкие механизмы ее мирного приспособления к общественно-экономическим и политическим реалиям страны.

«С момента создания и до сегодняшнего дня основной закон Казахстана изменялся несколько раз, а цель последней конституциональной реформы 2017 года направлена на усиление взаимодействие между разделенными ветвями власти. В современном конституционализме незнакомо разделение властей в чистом виде», - сказал Велчев.

Татьяна Ковалева, Астана

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