Ключевые национальные индикаторы разбиты на сферы измерения и включают индикаторы, в том числе международные рейтинги.

В ходе заседания Правительства под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева были рассмотрены вопросы реализации Стратегического плана развития страны до 2025 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов доложил, что главная цель до 2025 г. - добиться качественного и устойчивого роста экономики, ведущего к повышению уровня жизни людей, сопоставимого со странами ОЭСР. Для этого планируется рост экономики на уровне не менее 4,5-5% в среднем в год, что позволит Казахстану к 2025 г. обеспечить рост уровня ВВП на душу населения до $46 100.

"Обеспечение запланированных темпов роста является необходимым условием для достижения поставленных целей. Вместе с тем ВВП в полной мере не отражает качество жизни, уровень реального благосостояния граждан и ущерб, наносимый окружающей среде. В этой связи, для измерения прогресса на пути 30-ти развитых стран мира и достижения цели предусмотрены ключевые национальные индикаторы, измеряющие качество жизни населения и качество экономического роста", - сказал Тимур Сулейменов.

Ключевые национальные индикаторы разбиты на сферы измерения и включают индикаторы, в том числе международные рейтинги. В целях достижения ключевых национальных индикаторов Стратегического плана развития до 2025 года разработана Стратегическая карта, в которой индикаторы разбиты по отраслям и регионам с указанием ежегодных значений. Сулейменов сообщил, что при разбивке ключевых национальных индикаторов определён вклад в итоговый результат каждого соответствующего центрального государственного и местного исполнительного органа, ответственного за их достижение. По отраслям и регионам разделены наиболее комплексные три индикатора такие как "рост производительности труда", "инвестиции в основной капитал", "доля ненаблюдаемой экономики".

Согласно данным министерства национальной экономики, по всем индикаторам Стратегической карты наблюдается положительная динамика роста, направленная на улучшение ситуации в той или иной сфере.

"В целом принятая Стратегическая карта позволит отслеживать достижение индикаторов Стратегического плана и принимать соответствующие меры при отклонении от плановых значений. Для обеспечения достижения ключевых национальных индикаторов корректировка плановых значений Стратегической карты будет осуществляться только при внесении изменений и дополнений в Стратегический план", - добавил министр национальной экономики.

Мониторинг хода реализации и достижения индикаторов Стратегической карты будет осуществляться раз в год в рамках мониторинга Стратегического плана развития.

Заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев доложил, что согласно поручению Президента страны центральными и местными органами проводится большая работа по достижению ключевых индикаторов Стратегического плана развития. Все 37 индикаторов прорабатываются. Заключены определенные соглашения.

По итогам рассмотрения вопроса премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что достижение национальных индикаторов Стратегического плана развития РК до 2025 г. один из основных приоритетов.

Работа должна выполняться как на центральном, так и на местном уровне. В этой связи всем госорганам и акиматам регионов поручено ускорить работу по корректировке документов Системы госпланирования в соответствии со Стратегической картой и принять меры по ее реализации.

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