Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Астане можно пожаловаться на работу автобусов

Городской центр работает круглосуточно.

Фото : grodnonews.by28 августа 2018, 14:03

Многие астанчане жаловались на работу call-центра Астана-LRT. По мнению горожан, до операторов предприятия невозможно дозвониться. Поэтому call-центр Астана LRT интегрирован в единый контакт-центр iKomek акимата Астаны. Теперь все вопросы о работе автобусов Астаны можно задавать по номеру 109, передает Елорда Инфо.

Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщила директор центра мониторинга и реагирования Жаннат Дубирова. По ее словам, в ходе присоединения было проведено обучение операторов контакт-центра iKomek по всем вопросам работы общественного транспорта.

Жаннат Дубирова сообщила, что номер дозвона в центр iKomek 109 - бесплатный для всех сотовых операторов и городских телефонов.

Городской центр мониторинга и оперативного реагирования iKomek работает 365/24/7.

Теперь обращения по поводу общественного транспорта можно подать, позвонив по номеру 109 - бесплатный звонок с городского и мобильного телефона. Можно направить сообщение в чат-боты Telegram (https://t.me/astanaikomek109_bot) и Facebook (http://m.me/astana109), а также обратиться по официальным аккаунтам центра:

Facebook www.facebook.com/astana109/,

Instagram www.instagram.com/astana109/,

Telegram-канал https://t.me/astana109112.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты