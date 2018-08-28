В Астане можно пожаловаться на работу автобусов

Городской центр работает круглосуточно.

Многие астанчане жаловались на работу call-центра Астана-LRT. По мнению горожан, до операторов предприятия невозможно дозвониться. Поэтому call-центр Астана LRT интегрирован в единый контакт-центр iKomek акимата Астаны. Теперь все вопросы о работе автобусов Астаны можно задавать по номеру 109, передает Елорда Инфо.

Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщила директор центра мониторинга и реагирования Жаннат Дубирова. По ее словам, в ходе присоединения было проведено обучение операторов контакт-центра iKomek по всем вопросам работы общественного транспорта.

Жаннат Дубирова сообщила, что номер дозвона в центр iKomek 109 - бесплатный для всех сотовых операторов и городских телефонов.

Городской центр мониторинга и оперативного реагирования iKomek работает 365/24/7.

Теперь обращения по поводу общественного транспорта можно подать, позвонив по номеру 109 - бесплатный звонок с городского и мобильного телефона. Можно направить сообщение в чат-боты Telegram (https://t.me/astanaikomek109_bot) и Facebook (http://m.me/astana109), а также обратиться по официальным аккаунтам центра:

Facebook www.facebook.com/astana109/,

Instagram www.instagram.com/astana109/,

Telegram-канал https://t.me/astana109112.

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