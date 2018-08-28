Как преображается Центральный парк Алматы

Территория парка теперь поделена на несколько тематических зон.

Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил темпы ремонтных работ в Центральном парке культуры и отдыха, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как поясняется, в рамках поддержки проводимой властями общегородской реконструкции Алматы управляющей компанией парка ведется строительство новых фонтанов, детских и спортивных площадок. Всего из частных средств инвестируется порядка 1,6 млрд тенге.

На территории Центрального парка уже установлены 182 новые опоры освещения, на тротуарах укладывается брусчатка, расширяются зоны озеленения. Входная арка парка будет оборудована современной подсветкой.

Территория парка теперь поделена на несколько тематических зон. В центре, где еще раньше располагалась автомобильная парковка, построили спортивные площадки, скейтодром и роллердром, стрит-воркаут, баскетбольное и футбольное поля.

Особое внимание уделяется восстановлению старых и строительству новых фонтанов. К примеру, завершается реконструкция фонтана, который не работал более 10 лет. С восточной стороны летней сцены ведется строительство сухого фонтана с использованием европейского оборудования.

Основные работы завершат до октября текущего года. Кроме того, управляющей компанией будут закуплены новые и модернизированы существующие аттракционы.

В акимате также напомнили, что в городе продолжается реконструкция исторического центра.

В прошлом году городские власти модернизировали улицу Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Толебаева, Байсеитовой и площадь «Астана».

В этом году ремонтом охвачены проспекты Абая, Аблай хана, Достык, Назарбаева, Желтоксан, привокзальная территория «Алматы 2» и площадь перед Дворцом Республики.

Уже отремонтированы 524 улицы протяженностью 500 км. Из всех 3787 алматинских дворов благоустройством охватили уже почти 1400 дворов.

Построено и реконструировано порядка 800 км инженерных сетей. В городе также обновили почти 300 км арычных сетей. Отремонтированы все подземные переходы города.

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