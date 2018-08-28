Российский военный сбил женщину с ребенком в Кыргызстане

Военнослужащие авиабазы намерены оказать материальную помощь семье погибшей женщины.

Военнослужащий российской авиабазы в киргизском городе Кант сбил женщину с ребенком в пригороде Бишкека, женщина погибла, сообщила РИА Новости во вторник представитель пресс-службы посольства РФ в республике Виктор Харченко.

"Такой факт был. Мы хотим, прежде всего, выразить соболезнование семье погибшей. В настоящий момент посольство находится на постоянной связи с правоохранительными органами республики по данному вопросу", — сообщил он.

Харченко отметил, что, по данным посольства, ребенок находится в больнице. "Пока точные детали инцидента я не могу сообщить, идет следствие", — отметил он.

По данным посольства, военнослужащие авиабазы намерены оказать материальную помощь семье погибшей женщины.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь управления обеспечения безопасности дорожного движения Чуйской области республики Мирсадык уулу Темирлан, ДТП произошло в ночь на понедельник в селе Лебединовка в пригороде Бишкека. "Российский военнослужащий на машине Hundai Tucson сбил женщину с ребенком. Женщина умерла не доехав до больницы. Ребенок с травмами госпитализирован. По данному факту назначены все необходимые следственные мероприятия и экспертизы", — отметил он.

Российская авиабаза Кант была открыта в Киргизии в октябре 2003 года в качестве авиационной компоненты Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. Ее главными задачами является воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ. Летчики подготовлены к выполнению поставленных задач в горной местности. Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Военнослужащие базы обладают статусом неприкосновенности.

РИА Новости https://ria.ru/world/20180828/1527336336.html

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