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ООН: Вспышка африканской чумы свиней в Китае может перекинуться на соседние страны

Случаи африканской лихорадки, которую также называют африканской чумой свиней, зафиксировали уже в четырех китайских провинциях.

Фото : Sutynews.ru28 августа 2018, 14:46

Зафиксированная в Китае вспышка африканской чумы свиней может распространиться на соседние страны, расположенные в юго-восточной Азии и на Корейском полуострове. Об этом сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на заявление Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

"Географическое распространение вспышки лихорадки в Китае повысило опасения относительно того, что болезнь может попасть в соседние государства юго-восточной Азии и Корейского полуострова, где продажа и потребление свинины находится также на высоком уровне", - приводит агентство АР заявление организации.

По ее данным, за август случаи африканской лихорадки, которую также называют африканской чумой свиней, зафиксировали в четырех китайских провинциях.

Агентство отмечает, что эта лихорадка заразна для свиней и не представляет опасности для человека.

Между тем, как отмечает АР, Китай - самый крупный в мире производитель свинины. В надежде остановить распространение вируса китайские власти приняли решение об уничтожили уже более 24 тыс. свиней и ввели строгий карантин.


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