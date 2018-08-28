В ВКО повышают качество уровня примирительной практики статей конституции

Необходимо уделять постоянное внимание подрастающему поколению, формированию конституционного патриотизма и правовой культуре у молодежи.

Сегодня на площадке ВКГУ им. Аманжолова был проведен круглый стол на тему "Конституция Республики Казахстан – гарант прав и свобод граждан". Депутаты области совместно с представителями партии "Нұр Отан" и общественных институтов обсудили роль конституции в защите конституционных прав гражданина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

На заседании каждый из представителей региональных государственных органов, институтов общества и учебных заведений выступил со своими предложениями по улучшению качества и возможностей гаранта конституционных прав и свобод человека.

- Действующая конституция - основа всего государства, и сегодня мы собрались здесь чтобы обсудить положение региона в этой сфере, внести предложения по устранению возможных проблем. Будь то сфера образования или охрана окружающей среды, - сказал депутат усть-каменогорского городского маслихата Рахимбердин Куат Хажумуханович.

По мнению выступавших необходимо уделять постоянное внимание подрастающему поколению, формированию конституционного патриотизма и правовой культуре у молодежи.

Также, участники заседания рекомендуют рассматривать организацию общественного контроля за деятельностью государственных органов как важный шаг в обеспечении открытости и прозрачности власти.

Помимо этого, необходимо наладить принципы правового информирования и просвещения в части конституционных прав и обязанностей среди населения.

По итогам выступившие отметили, что хорошо развитая политика государственной поддержки молодежи также благоприятно влияет на конституционную стабильность и развитие суверенного государства.

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