Новые санкции США против России признали неэффективными

Новый запрет сократит будущий экспорт американских товаров в Россию на сотни миллионов долларов.

Новые санкции США в отношении России будут иметь ограниченное влияние на российскую экономику, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.

В частности, эксперты сочли, что новый пакет ограничительных мер во многом дублирует уже существующие. Чтобы как-то существенно повлиять на возможность Москвы привлекать заемные средства, Вашингтону нужно вызвать значительное снижение доверия инвесторов.

Как отмечается в докладе, новый запрет сократит будущий экспорт американских товаров в Россию на сотни миллионов долларов.

Однако в контексте общей торговли между странами получается немного. Согласно российской статистике, импорт всех американских товаров составил 12,6 миллиарда долларов в 2017 году.

Обсуждаемый новый пакет санкций против российских госбанков в случае его введения вряд ли вызовет общесистемный банковский кризис, но может «усугубить структурные ограничения роста российской экономики» и повлиять на способность финансовых учреждений предоставлять кредиты.

«Низкая зависимость России от нетрадиционной добычи нефти ограничивает потенциальные последствия из-за отсутствия участия США в ее нефтяных проектах», — говорится в обзоре.

Новый пакет санкций США против России вступил в силу 27 августа. Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт в Россию оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации. Кроме того, Москва лишается «любых кредитов, кредитных гарантий и другой финансовой поддержки», а также любой помощи США, кроме срочной гуманитарной.

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