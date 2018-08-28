Исекешев сказал перевозчикам возить людей бесплатно, если не работают валидаторы

Аким поручил перевозчикам решить все проблемы с транспортом до начала учебного года.

Аким Астаны Асет Исекешев раскритиковал работу автопарков. В частности глав города не понравились простои автобусов из-за неработающих валидаторов, передает официальный сайт столичного акимата.

"Все проблемные вопросы необходимо решить до начала учебного года. Неработающие валидаторы – не причина заставлять людей ждать автобусы", – отметил Асет Исекешев.

Государство, по его словам, выделяет весь необходимый объем финансирования для субсидирования работы общественного транспорта. Автопарки, не способные обеспечить выход 90-95% автобусов на линию и в полной мере обеспечить столичным пассажирам комфортный и безопасный сервис, будут лишаться контрактов и заменяться другими автопарками.

Аким дал поручение решить вопрос с налаживанием работы всех валидаторов, а в случае нарушения их работы обеспечивать бесплатный проезд всем пассажирам, не сокращая количество транспортных единиц на маршруте.

"Не можете обеспечить стабильную работу валидаторов – возите людей бесплатно", – заявил Исекешев.

Кроме того, аким отметил, что GPS-мониторинг по отслеживанию движения автобусов не работает и это доставляет существенные неудобства для пассажиров. Расхождение с электронным табло допустимо не более чем на 3–5 минут.

В ходе совещания также был поднят вопрос долгого ожидания пополнения карты, которое порой достигает 36 часов.

"Пополнение карты должно занимать не более 3 часов, в идеале нужно сделать так, чтобы это происходило в течение нескольких минут. Водителям необходимо перезагружать валидаторы, чтобы оплата поступала раньше", – дал указание аким.

Он также поручил ТОО "Астана LRT" до конца августа проработать дополнительные возможности оплаты проезда, позволяющие пассажирам оплачивать проезд с помощью QR-кодов, смартфонов и интернет-банкинга.

Кроме того, в ходе совещания аким заслушал руководство столичных автопарков о существующих проблемах и предлагаемых путях решения.

Представители автопарков отметили, что внедрение электронной формы оплаты позволило на 30% увеличить обороты и эти средства будут направлены на улучшение качества обслуживания, в том числе увеличение числа высококвалифицированных водителей.

Проблема нехватки водителей, которая существовала после введения электронной системы оплаты, практически решена благодаря новой методике по повышению заработной платы водителей до 300–400 тысяч тенге на руки.

Руководители автобусных парков заметили увеличение количества безбилетников, в связи с чем попросили столичный акимат оказать содействие и подключить транспортную инспекцию и МПС для решения этой проблемы.

По итогам совещания аким поручил всем уполномоченным органам решить все проблемные вопросы в срок до 1 сентября и обеспечить уровень обеспечения городских маршрутов до 90-95%, в противном случае автопарки будут лишаться контрактов.

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