Мынбаев доложил президенту, что "КазМунайГаз" готов к выходу на IPO

Глава государства был проинформирован об основных итогах деятельности национальной компании.

Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с председателем правления АО НК «КазМунайГаз» Сауатом Мынбаевым, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи глава государства был проинформирован об основных итогах деятельности национальной компании за первое полугодие и планах на ближайшую перспективу.

Нурсултан Назарбаев отметил, что АО «КазМунайГаз» является одним из крупных производственных холдингов Казахстана, который представлен во всех нефтегазовых проектах, и подчеркнул необходимость использования потенциала компании для дальнейшего развития энергетического сектора.

"На сегодняшний день «КазМунайГаз» достиг определенного уровня развития и находится на этапе трансформации, что включает оптимизацию структуры, цифровизацию технологических процессов и подготовку к выходу на IPO", - сказал президент Казахстана.

Сауат Мынбаев также доложил главе государства о ситуации на нефтяных рынках в контексте влияния мировых цен на энергоресурсы на формирование прибыли компании.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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