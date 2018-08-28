1 сентября в Казахстане откроется 49 новых школ

В этом году пойдут учиться свыше 3 млн школьников.

49 новых школ в Казахстане откроют свои двери с нового учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

«Строительство школ - это выполнение задачи президента страны по созданию новых ученических мест и уходу от занятий в три смены. В 2018 году только из средств республиканского бюджета строится 110 школ на сумму 53 млрд тенге. В этом году планируется вести в эксплуатацию 72 школы, в том числе 49 школ откроют свои двери для школьников уже 1 сентября, 23 школы введут в эксплуатацию до конца текущего года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из 72 школ будут введены в эксплуатацию в Акмолинской области - три школы, в Актюбинской - девять школ, в Алматинской - шесть, в Восточно-Казахстанской - одна, в Жамбылской - четыре, в Западно-Казахстанской - три, в Карагандинской - три, в Кызылординской - пять, в Мангистауской - восемь, в Туркестанской - 20, в Алматы - семь и Астане - три. В 2015-2017 годы на строительство школ в рамках государственной программы «Нұрлы жол» было выделено 135 млрд тенге. Это позволило построить 108 новых школ.

Всего за 3 года за счет национального фонда, республиканского и местных бюджетов построено 347 новых школ. То есть, при плане 235 школ план был перевыполнен на 147%, сообщили в МОН.

В 2018-2019 учебном году в 7024 школы Казахстана пойдут учиться свыше 3 млн школьников, из них 350 тысяч детей в первый класс.

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