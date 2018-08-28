Художник-скульптор из Кызылжара шьёт обувь для нуждающихся односельчан

Он постоянно ищет новые идеи для вдохновения.

У 25-летнего Айбека Жанысова редкая для Казахстана профессия: он - художник-скульптор. Живёт молодой человек в аульном округе Кызылжар Сарыагашского района Туркестанской области.

Как любая творческая личность, он постоянно ищет новые идеи для вдохновения.

Однажды Айбек увидел, как мастер шьёт обувь, острым ножом вырезая детали из кожи, отсекая лишнее и собирая воедино цельное произведение. Процесс создания обуви так увлёк парня, что он непременно решил научиться этому ремеслу, в какой-то мере похожему на то, которым занимается он.

"Изучая опыт мастеров по пошиву обуви, я наткнулся на ролик в социальных сетях, где ремесленник разработал универсальные сандалии для малообеспеченных детей в Африке. Тогда я тоже решил помочь тем, кто нуждается в новой обуви, но не может позволить себе её купить", - рассказал Айбек.

Зарядившись идеей, молодой человек подал проект на участие в конкурсе социальных инициатив ZhasProject - и выиграл. Теперь Айбеку и его команде предстояло сшить около 60 пар обуви за пять месяцев для нуждающихся односельчан.

На грантовые деньги ребята приобрели необходимое оборудование и материалы.

"Шить для своих односельчан было нелегко, ведь если что-то бы пошло не так, им далеко ходить не надо, - смеётся мастер. - Поэтому мы старались всё делать качественно, чтобы обувь могла прослужить долго своим новым хозяевам. Они ведь потом будут говорить: "Эту обувь мне подарил Айбек Жанысов", - рассуждает ремесленник.

За время реализации проекта Айбек и его команда набрались опыта и приобрели репутацию умелых мастеров. Грамотно распорядившись приобретёнными ресурсами, Айбек стал в своём сельском округе владельцем небольшого цеха по пошиву обуви, который он запустил при поддержке Всемирного банка и Министерства образования и науки РК.

При этом не осталась в стороне и социальная составляющая - молодые люди обеспечивают работой односельчан с ограниченными возможностями и пополняют ряды социальных предпринимателей. В дальнейших планах умельцев - развитие бизнеса и расширение ассортимента продукции.

Проект реализуется Министерством образования и науки Республики Казахстан при грантовой поддержке Всемирного банка.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте: zhasproject.kz.

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