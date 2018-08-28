Дайверы сняли на видео загрязненное мусором дно Иссык-Куля

Участники общественного движения «Чистый Иссык-Куль» сняли на видео заваленное мусором дно озера и процесс его очистки.

Дайверы-добровольцы вытащили со дна Иссык-Куля более 30 мешков с мусором, сообщает Zakon.kz.

Участники общественного движения «Чистый Иссык-Куль» сняли на видео заваленное мусором дно озера и процесс его очистки.

«В основном это пластик, пакеты из-под сухариков, мороженого, это бутылки, наполненные водой или песком. Дети играют на пляже, кидают полные песка бутылки, но не всегда их находят. А их очень тяжело вытащить. Собрав в мешок 3-4 такие бутылки всплыть, становится гораздо сложнее. Также попадаются автомобильные покрышки, банки с краской, разбитые ртутные лампы, женские прокладки, которых очень много на дне», - рассказывает дайвер Валерия Кадыгрова.

Активистка уверена, что дети могут изменить ситуацию. Валерия проводит информационные лекции, рассказывает и показывает, насколько мусор заполонил просторы.

«Помочь остановить эту проблему может каждый. Не обязательно уметь нырять, не обязательна подготовка. Просто, если ты не хочешь навредить природе, убери за собой. А если ты хочешь ей помочь, убери за другим», - сказала Валерия.

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