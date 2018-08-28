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Курс доллара продолжает расти

Средневзвешенный курс доллара США составил 361,35 тенге.

Фото : 7news.kz28 августа 2018, 16:19

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 361,35 тенге за доллар при объеме торгов 48 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 361,31 тенге за доллар (+0,12), суммарный объем торгов – 65 750 тыс. USD (-60 550 тыс.).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3673 тенге за рубль при объеме торгов 16 млн рублей

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3657 тенге за рубль (-0,0001 тенге), суммарный объем торгов – 21 000 тыс. рублей (-20 500 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,0700 тенге за юань при объеме торгов 50 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 361,5-362,7 тенге, евро - 422,7-429,9 тенге, рос.рубля - 5,36-5,41 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.


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