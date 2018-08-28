В Китае пять человек погибли из-за взрыва на алюминиевом заводе

Инцидент произошел около 2.00 во вторник на заводе в уезде Цзянъинь.

Пять человек погибли, один пострадал в результате взрыва на алюминиевом заводе в городском округе Уси в восточной китайской провинции Цзянсу, говорится в заявлении местных властей.

Инцидент произошел около 2.00 во вторник на заводе в уезде Цзянъинь, один из цехов которого был практически полностью разрушен, в окнах соседних с ним зданий выбиты стекла, причины происшествия до сих пор не установлены.

Сообщается, что два человека погибли на месте, а четверо пострадавших были оперативно доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти удалось лишь одного пострадавшего, его жизни ничего не угрожает.

Согласно заявлению местных властей, к настоящему моменту поисково-спасательная операция на месте происшествия завершена. Ведется расследование.

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