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В Китае пять человек погибли из-за взрыва на алюминиевом заводе

Инцидент произошел около 2.00 во вторник на заводе в уезде Цзянъинь.

Фото : AP Photo / Ng Han Guan28 августа 2018, 16:19

Пять человек погибли, один пострадал в результате взрыва на алюминиевом заводе в городском округе Уси в восточной китайской провинции Цзянсу, говорится в заявлении местных властей.

Инцидент произошел около 2.00 во вторник на заводе в уезде Цзянъинь, один из цехов которого был практически полностью разрушен, в окнах соседних с ним зданий выбиты стекла, причины происшествия до сих пор не установлены.

Сообщается, что два человека погибли на месте, а четверо пострадавших были оперативно доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти удалось лишь одного пострадавшего, его жизни ничего не угрожает.

Согласно заявлению местных властей, к настоящему моменту поисково-спасательная операция на месте происшествия завершена. Ведется расследование.


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