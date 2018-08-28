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Водителя подтопленного автобуса в Астане восстановили на работе

С сотрудником была проведена разъяснительная беседа, а также выдана новая схема объезда, если подобная ситуация повторится.

Фото : кадр видео28 августа 2018, 16:29

В "Астана LRT" сообщили, что водителя автобуса, который повез пассажиров через большую лужу, восстановили на работе, сообщает Zakon.kz.

"Мы провели с ним разъяснительную беседу, выдали инструкцию, а также новую схему объезда движения. Предупредили, чтобы он при подобных ситуациях звонил в диспетчерскую", - рассказала пресс-секретарь "Астана LRT" Науат Азанбаева.

Как отметили в компании, прежде на водителя нареканий не поступало, а потому после соответствующего замечания, его вновь вернули на маршрут. Сегодня водитель уже приступил к профессиональным обязанностям.

20 августа в социальных сетях было опубликовано видео, которое запечатлело, как пассажиры вынуждены спасаться от попавшей в автобус дождевой воды. Позже замакима решил, что водитель рисковал жизнями пассажиров и отстранил его от работы.


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