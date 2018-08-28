В Астане определили самых лучших юристов Казахстана 2018 года

Отбор участников осуществляла коллегия жюри под председательством Игоря Рогова.

В рамках международной конференции «Конституция: воплощение ценностей верховенства права, гражданского общества и современного государства» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший молодой юрист – 2018», сообщает пресс-служба Фонда Первого Президента РК – Елбасы.

Организатором конкурса является Фонд Первого Президента РК – Елбасы. Партнеры: Конституционный Совет РК, Верховный Суд РК, Министерство юстиции РК, Министерство образования и науки РК и др.

Конкурс был организован с целью признания заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством, а также формирования пула эффективных специалистов Казахстана в правовой сфере.

Обладателям первых мест по всем номинациям были присвоены звания «Үздік жас заңгер – 2018» (Лучший молодой юрист - 2018) и вручены дипломы и денежная премия в размере 1 миллиона тенге. Лауреаты, занявшие 2 и 3 места, были награждены дипломами.

Для участия в конкурсе поступило 106 заявок. Из них: 17 заявок по номинации «Участие в законотворческой деятельности», 70 заявок по номинации «Правовое образование и просвещение» и 19 заявок по номинации «Вклад в юридическую науку».

Так как данное мероприятие 2018 году проводилось впервые, не было жесткого ограничения для участников. Среди подавших заявку на участие были судьи и прокуроры областных, городских и районных судов и прокуратур, ведущие работники структур центральных исполнительных органов, работники квазигосударственного сектора, сотрудники городских и районных отделов внутренних дел, судебные эксперты, адвокаты и нотариусы, представители профессорско-преподавательского состава ведущих ВУЗов страны, магистранты и студенты.

Наибольшее количество заявок поступало из Карагандинской области (17 заявок), городов Астана (14 заявок) и Алматы (11 заявок).

Заявки на участие в конкурсе принимались с 1 марта по 1 июля 2018 года.

Отбор участников осуществляла коллегия жюри под председательством заместителя исполнительного директора Фонда Первого Президента РК –Елбасы Игоря Рогова. В состав жюри вошли представители Конституционного Совета РК и организатора конкурса, известные юристы, руководители ВУЗов и научных институтов, а также представители общественных объединений.

Заместитель Исполнительного директора Фонда Первого Президента РК – Елбасы Игорь Рогов: «В своих программных статьях Елбасы особо выделяет фактор человеческого капитала, от качества которого зависит конкурентоспособность страны. И здесь для нас особенно важны конкурентоспособные кадры - талантливая молодежь. Фонд Первого Президента на регулярной основе проводит конкурсы для молодых журналистов, писателей, поэтов, фотографов, IT-специалистов. Ежегодно Лауреатами Фонда становятся десятки ярких представителей культуры и науки. Теперь мы организовали конкурс и для молодых юристов. Нас порадовал состав участников и их работы. Надеемся, что конкурс станет традиционным и в следующем году мы откроем новые имена лучших юристов нашей страны».

По решению жюри лучшими юристами были выбраны:

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