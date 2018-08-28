Мэйуэзер предложил помощь Макгрегору перед боем с Нурмагомедовым

30-летний ирландец сойдется в октагоне с Нурмагомедовым в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок запланирован на 6 октября 2018 года и состоится в Лас-Вегасе.

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мэйуэзер предоставит ирландцу Конору Макгрегору собственный тренировочный зал для подготовки к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он рассказал в интервью tmz.com.

«Конор не будет отступать, он не пугливый боец, который боялся бы поражения. Я знаю, что у UFC есть место для тренировок, но хотел бы, чтобы Макгрегор готовился в моем боксерском зале в Лас-Вегасе», — заявил Мэйуэзер.

Он также добавил, что не может дать прогноз на бой ирландца с Нурмагомедовым, поскольку ни разу не видел поединков россиянина. «Из того, что знаю, Хабиб — адский борец. Но, как я уже говорил, и Макгрегор — очень жесткий соперник», — заключил боксер.

30-летний ирландец сойдется в октагоне с Нурмагомедовым в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок запланирован на 6 октября 2018 года и состоится в Лас-Вегасе.

Мэйуэзер является непобежденным боксером-профессионалом, выступавшим в полусредней весовой категории. В августе 2017 года американец провел с Макгрегором поединок по правилам бокса и выиграл техническим нокаутом в десятом раунде. Победа над ирландцем стала 50-й в его карьере.

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