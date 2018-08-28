Кайрат Мами: Необходимо формирование государства конституционного патриотизма

Конституция Казахстана обеспечила высокий рост, мир и согласие.

Как мы уже сообщали, в «Назарбаев Центре» начала свою работу двухдневная международная конференция «Конституция: воплощение ценностей верховенства права, гражданского общества и современного государства», посвященная Дню Конституции Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Форум проводится Конституционным советом РК совместно с Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Европейской комиссией за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссией), Офисом Программ ОБСЕ в Астане и ведущими университетами столицы.

В его работе участвуют руководители государственных структур Казахстана, представители авторитетных международных организаций, органов конституционного контроля и известные ученые-правоведы более двадцати стран.

Открывая конференцию, председатель Конституционного совета К. Мами отметил, что за эти годы Конституция Казахстана показала свою высокую эффективность, обеспечила мир, согласие и форсированное развитие страны, повышение благосостояния казахстанцев, рост доверия и уважения к устремленному в будущее государству.

- В любой стране, вставшей на путь демократического развития, Конституция является основой государственности, верховенства права, стабильности и процветания. Посредством утверждения высшей юридической силы Конституции обеспечивается баланс интересов личности, общества и государства, достигается всеобщая справедливость, - подчеркнул Кайрат Мами. - На заре независимости перед Казахстаном также стояла архиважная задача по определению его конституционной модели. От этого зависела судьба молодого государства, его способность провести кардинальные реформы и стать равноправным членом мирового сообщества. В условиях надвигающегося экономического коллапса и масштабного кризиса Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой о принятии новой Конституции страны. В тот непростой период миллионы казахстанцев сплотились вокруг данной идеи и приняли активное участие в подготовке проекта.

Действующая Конституция была принята 30 августа 1995 года на республиканском референдуме. В ее поддержку высказались более 7 милионов граждан или 89 процента проголосовавших.

За эти годы Конституция Казахстана показала свою высокую эффективность, обеспечила мир и согласие. Новая Конституция заложила фундамент форсированному развитию страны, повышению благосостояния казахстанцев, росту доверия и уважения к устремленному в будущее государству, отметил спикер.

Последовательность проводимого курса и соответствие Основного Закона запросам общественного развития обеспечивалась конституционными реформами. Они проводились системно, на глубокой научной основе, с максимально корректным использованием передового зарубежного опыта и вовлечением в конституционный процесс всех сегментов казахстанского общества.

Конституционная реформа 2017 года стала закономерным этапом на пути последовательного и всестороннего преобразования Казахстана. Конституционные изменения предполагают повышение эффективности системы государственного управления путем перераспределения властных полномочий и демократизации политической системы в целом. В настоящее время она подтверждена значительными изменениями в законодательстве и воплощается на практике.

- Целенаправленная работа всестороннего преобразования предполагает безусловное соблюдение духа и буквы Конституции, - резюмировал Кайрат Мами. - Деятельность Конституционного Совета в этом процессе призвана содействовать максимальному претворению в жизнь конституционных ценностей.

В рамках национального проекта «Рухани Жаңғыру» Конституционным Советом принимаются меры, направленные на широкую пропаганду конституционных ценностей. Если говорить на языке правоведов, необходимо формирование государства конституционного патриотизма, прокомментировал Мами.

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