Кто будет водителем Исекешева, когда он пересядет на такси

Аким будет на праве аренды использовать такси.

Кто будет водителем акима Астаны Асета Исекешева, когда он пересядет на такси, сообщил на брифинге руководитель управления регенерации городской среды по городу Астане Гани Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Аким будет на праве аренды использовать такси. Это определенная машина или определенный водитель, которого таксопарк имеет право менять. Наверное, требования к этому водителю будут более строгие, чем ко всем, если вы говорите о безопасности, но специальных условий для водителя акима нет, каких-то аттестаций, тестирований. Обычный водитель такси. Во время отпуска акима водитель будет работать на другие организации как таксист», - уточнил Гани Искалиев.

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В сентябре акимат планирует отказаться от служебного авто и пересесть на такси. За счет этого столичная администрация планирует сэкономить 1,2 млрд тенге.

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