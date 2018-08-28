Еще одно "золото" в гимнастике: Алина Адилханова стала первой в индивидуальном многоборье

По итогам четырех видов Адилханова набрала в сумме 66.800 баллов, которые и стали победными.

Казахстанская гимнастка Алина Адилханова завоевала золотую медаль Азиатских играх-2108 в индивидуальном многоборье, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.

По итогам четырех видов Адилханова набрала в сумме 66.800 баллов, которые и стали победными.

Второе место завоевала спортсменка из Узбекистана Сабина Ташкенбаева - 65.850. Символично, что в данное время обе страны борятся практических на равных курсах в медальном зачете. И теперь по количеству "золота" Казахстан обходит соседний Узбекистан на две медали высшего достоинства. Бронзовая награда досталась китаянке Ятин Жао - 65.550.

Главный тренер команды по художественной гимнастике Алия Юсупова прокомментировала победное выступление Алины Адилхановой в индивидуальном многоборье на Азиатских играх. В беседе с Olympic.kz она отметила, соревнования оказались очень напряженными.

"Напряженные соревнования. "Напряг" был выше, чем вчера. Не только на ковре, но и за его пределами. Соперники сидят смотрят на реакцию. После мяча Алина была на втором месте. Была расстроена, я была расстроена. Не стала на нее давить, ведь еще делать виды надо было. Я ей сказала, чтобы она сделала все, что могла и будь что будет. Она, слава Богу, справилась. Тяжело выступать все-таки два дня подряд в таком напряженном состоянии. Для детей морально сложно. Она моя ученица, повторила мой же результат. Мне очень приятно",- сообщила Юсупова.

Напомним, Адилханова днем ранее в составе казахстанской командой также отметилась золотой медалью.

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