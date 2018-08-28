В столичном ДГД подсчитали доход от нелегального игорного бизнеса за год

Доход от незаконного игорного бизнеса в период с 2016 по 2017 годы составил 17 562 000 тенге

Служба экономических расследований Департамента государственных доходов по Астане (далее – СЭР) сообщила о ряде фактов выявления незаконной организации игорного бизнеса вне мест, установленных законодательством Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как известно, законодательно запрещено размещение залов игровых автоматов, казино на территории Казахстана, за исключением Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и Щучинского района Акмолинской области.

Зачастую участниками и организаторами незаконного игорного бизнеса являются молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет, которые стремятся получить деньги, не прилагая никаких усилий.

"Подрастающее поколение в поисках легких денег основное время проводит за игровыми автоматами, расположенными в общественных местах: магазинах, на рынках и тд. Имеются факты, когда люди проигрывают заработную плату в игровых автоматах, либо в «подпольных казино». Азарт как наркотик, притягивает и манипулирует человеком, заставляя идти на необдуманные поступки, приводящие к противоправному деянию. В итоге молодые люди попадают в неблагоприятную среду для совершения преступлений", - отмечают в ДГД.

С начала 2018 года СЭР ДГД по Астане по ст.307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса) возбуждено 14 уголовных дел, которые по результатам досудебного расследования направлены в суд.

"Так, 5 мая 2018 года вынесен приговор районного суда № 2 Сарыаркинского района, согласно которого осуждены 2 гражданина РК, и приговорены к 5 и 7 годам лишения свободы по статьям 262 ч.1,2 (создание организованной преступной группы, а равно участие), 307 ч.3 п.1,2 (организация незаконного игорного бизнеса преступной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Из оборота изъято 47 игровых автоматов по 25 адресам. Доход от незаконного игорного бизнеса в период с 2016 по 2017 г.г. составил 17 562 000 тенге", - сообщили в ДГД.

Также, 15 июня с привлечением сотрудников специального назначения «Кыран» при проведении оперативно – розыскных мероприятий пресечена деятельность подпольного казино в кафе-бильярдной по пр.Абылайхана 7/1 в Астане. Там с поличным были задержаны организаторы и игроки в покер. При осмотре места совершения преступления установлено, что подозреваемый организовал игру в «Покер», в котором приняли участие 13 человек. В настоящее время дело передано в суд.

Также в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 17 и 24 августа 2018 года были выявлены 55 адресов, по которым осуществлялась деятельность незаконного игорного бизнеса. По данным адресам были расположены 90 игровых автоматов. Все игровые автоматы были изъяты и доставлены на склад СЭР ДГД по Астане. После оглашения приговора суда, все автоматы будут уничтожены.

"Кроме того, в ходе проводимых мероприятий на месте совершения преступления по трем адресам были задержаны фигуранты, которые осуществляли отключение игровых автоматов и выемку денежных средств. В настоящее время по факту осуществления деятельности незаконного игорного бизнеса в отношении организаторов преступления, а также предпринимателей, сдавших в аренду помещение под размещение игровых автоматов, возбуждено уголовное дело и проводятся следственные мероприятия", - отметили в ДГД.

СЭР ДГД по Астане предупреждает всех налогоплательщиков, которые предоставляют свое помещение в аренду под игровые автоматы, либо под деятельность «подпольного казино», что статья 307 УК РК предусматривает наказание данные действия в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

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